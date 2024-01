Qualifica Bento inicia nova temporada de cursos

Com mais de 400 trabalhadores formados nos cursos do Qualifica Bento desde agosto de 2022, o programa volta neste mês para dar início à temporada 2024, com a realização de duas formações. Estão programadas para ocorrer no Senai, parceiro da iniciativa, os cursos de PPCP Avançado e Programação CAM para Torno CNC e Centro de Usinagem, ambos com início no dia 29 de janeiro e realizados das 18h30min às 22h30min.

Adaptados para a rotina do trabalhador, os cursos são formatados para atender às necessidades da indústria, de modo a oferecer uma formação mais acelerada ao aluno, envolvendo um conteúdo dinâmico e prático. Outros dois cursos estão programados para o mês de fevereiro. Automação Industrial, com 60 horas de duração, começará no dia 14 e Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico e Metrologia, que tem seu início anunciado para o dia 19.