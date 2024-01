Estrada no Pontal da Barra será reconstruída em Pelotas

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, reuniu-se com o promotor de Justiça Especializada de Pelotas, José Alexandre da Silva Zachia Alan. Na ocasião, com participação da comunidade do Pontal da Barra, foi assinado o contrato que garante a execução das obras de reconstrução emergencial da estrada que dá acesso à localidade. O percurso havia sido danificado em razão das fortes chuvas que atingiram a região sul nos meses de setembro e outubro.

"Avançamos para um passo definitivo no início das obras de recuperação da estrada do Pontal. Esta via foi completamente devastada pelas chuvas, desviando-se de seu leito natural, o que tornou a recuperação ainda mais desafiadora. Agora, concluímos o processo, trazendo toda a etapa para acompanhamento do Ministério Público", enfatizou a chefe do Executivo.

Com prazo de conclusão das intervenções em até 30 dias, as primeiras movimentações devem começar ainda nesta semana, conforme viabilidade das condições climáticas. Paula reforçou que a obra é uma alternativa emergencial e agradeceu a parceria da Defesa Civil Estadual e da Câmara de Vereadores na somatória de recursos para execução de reparo. O total da obra está orçado em R$ 675,9 mil.