Programa Juro Zero terá nova edição em Santa Maria

Os empreendedores de Santa Maria terão mais uma oportunidade de acesso ao crédito, com a assinatura da lei que institui o programa Juro Zero Santa Maria. A nova edição do programa prevê a liberação de R$ 2,5 milhões em crédito para Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempreendedores (ME) e autônomos. Cada empreendedor poderá ter acesso a até R$ 10 mil, o dobro da edição anterior, a ser disponibilizado por uma Instituição de Microcrédito Orientado.

O empresário terá acesso aos valores, podendo parcelar em 11 vezes, sendo que as duas últimas, referente ao juros serão pagas pelo município. Ou seja, o empreendedor pagará o empréstimo em nove parcelas sem juros. Para cumprir com o compromisso de acesso ao crédito, o município vai subsidiar até R$ 750 mil durante a vigência do programa.

Conforme a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ticiana Fontana, que estava presente na assinatura, o Juro Zero é sucesso em todo o Estado devido à abrangência e à evolução ao longo dos anos: "O que realizamos com o programa é realmente dar melhores condições para quem quer empreender. Começamos com um projeto para diminuir os impactos da pandemia e, agora, estamos alavancando para um status de fomento à economia", avalia.

A prefeitura faz parte do projeto Cidade Empreendedora, do Sebrae, que tem o eixo de microcrédito. Segundo o gerente regional do Sebrae, Maico Fabiano Fernandes, o Juro Zero promove o empreendedorismo inclusivo, semelhantemente às ações realizadas pela entidade nas periferias de todo o Estado. O Sebrae também esteve envolvido na minuta do decreto que dispõe sobre os detalhes da operação do programa.