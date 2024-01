Guarda-vidas registram aumento nos casos de queimaduras por água-viva em Imbé

Os relatos de banhistas que sofreram queimaduras com águas-vivas têm aumentado de forma expressiva em Imbé, no Litoral Norte. Não há uma forma eficaz de evitar o incidente, uma vez que dentro do mar, elas se tornam quase invisíveis. Geralmente, o público mais atingido são as crianças e surfistas, e a queimadura delas podem causar desconforto, dor, erupção cutânea, bolhas e vermelhidão no local do ferimento.

Segundo comandante dos guarda-vidas da região central de Imbé, tenente Joel Cardoso, o primeiro atendimento pode ser realizado pelos guarda-vidas na praia, já que todos os postos têm borrifador com vinagre e, em grande parte dos casos, isso já é o suficiente para resolução imediata do problema. Após o incidente, é recomendado lavar o local do ferimento com água do mar e remover os tentáculos na pele de forma suave. Um palito de picolé ajuda na remoção desses tentáculos. Nunca se deve usar água doce para limpar a região afetada.

Cardoso ressalta ainda que, em casos mais extremos, é necessário monitorar a pessoa que sofreu a queimadura, que dependendo da extensão do ferimento ou da sensibilidade, pode ocasionar febre. Nestes casos, orienta-se a procura de auxílio médico.