Prefeitura de Teutônia prepara leilão de imóveis

O Legislativo de Teutônia aprovou uma alteração na lei, que autoriza a ampliação dos ramos de atuação das empresas interessadas em adquirir os lotes do Teutopark. Na oportunidade, cinco lotes serão colocados à venda para instalação de empresas do ramo gastronômico, comercial, cultural, turístico e eventos/festas, os quais serão comercializados com desconto de 50% do valor, com objetivo de atrair novos empreendedores ou para ampliação de empresas.

Com a aprovação da lei, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo abrirá novo edital para realização de leilão dos imóveis. Ainda não há data para o certame ocorrer.

No fim de 2023 oito lotes de terras de propriedade do município de Teutônia, com incentivo de 50% de desconto no valor de venda dos imóveis, foram a leilão a fim de atrair novos investidores e/ou incentivar a ampliação de empresas, com o objetivo de gerar mais empregos, renda e diversificação econômica no município. Os lotes localizados nos bairros Centro Administrativo, Canabarro, Languiru, Teutônia e Alesgut, foram arrematados por empresas de ramos de atividade metalúrgica, construção civil, transportes, refrigeração industrial e automação industrial rural.

No total, os lotes foram vendidos ao valor de R$ 3,8 milhões, sendo que deste montante, os compradores deram entrada de 20% do valor total do imóvel, sendo o restante parcelado em até 24 vezes. Em contrapartida ao desconto de 50% concedido no valor de cada lote, as empresas deverão construir no município no período de até 12 meses, ampliar o quadro de funcionários existente e/ou gerar novos empregos, e permanecer com atividade econômica em Teutônia por, no mínimo, oito anos.