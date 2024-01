Prefeitura de Agudo decreta situação de emergência após chuvas

O temporal que atingiu o município de Agudo, na região central do Rio Grande do Sul, deixou centenas de moradores em situação de vulnerabilidade, de acordo com informações da prefeitura divulgadas nesta quarta-feira. Diante dos danos materiais e prejuízos econômicos, que ainda estão sendo contabilizados, o prefeito Luís Henrique Kittel assinou decreto de situação de emergência, visando acelerar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.



Com rajadas de vento na casa dos 100 km/h, diversos pontos do município tiveram estragos, principalmente as regiões de Linha Nova, Canto Católico, Canto Paraná, Cerro Chato, Rincão do Mosquito, Rincão do Pinhal, Porto Alves, Linha Teutônia, Rincão Despraiado, além do Centro da cidade. Os efeitos atingiram residências, estabelecimentos comerciais e infraestruturas públicas.

O coordenador municipal da Defesa Civil, João Marques, emitiu um parecer favorável à declaração de situação de emergência, indicando a necessidade de medidas urgentes para enfrentar os desafios impostos pelo desastre natural. "A declaração de situação de emergência nos permite agir com maior agilidade e eficácia. Pedimos à população que siga as orientações da Defesa Civil e esteja atenta às informações oficiais, contribuindo para a segurança e a reconstrução de nossa cidade", ressaltou Marques.

O prefeito expressou a preocupação com a situação da cidade, que tem cerca de 16 mil habitantes "Estamos trabalhando para restabelecer a normalidade em Agudo", afirmou Luís Henrique Kittel.