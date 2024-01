Força-tarefa trabalha na recuperação de áreas em Santa Maria

Santa Maria amanheceu com um rastro de destruiçãoHá uma força-tarefa trabalhando para auxiliar a população e averiguar as principais necessidades. Principal cidade da região central do Rio Grande do Sul,amanheceu com um rastro de destruição por conta do temporal, que atingiu a cidade na noite da terça-feira (16) . Agentes da prefeitura e de órgãos de segurança estão fazendo uma varredura pela cidade para contabilizar os estragos deixados pelo temporal que atingiu a cidade.

Equipes atuam no corte de árvores caídas e na retirada de galhos nas vias com maior fluxo de veículos. Desde a noite de terça-feira (16), cerca de 4 mil metros quadrados de lona já foram distribuídas. O repasse de telhas segue em andamento, mas sem estimativa do quantitativo já entregue às famílias atingidas.

A secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Esporte e Lazer, estabeleceu um alojamento para desabrigados ou desalojados no Centro Desportivo Municipal. São 10 camas e kits de higiene pessoal disponíveis, número que poderá ser aumentado caso necessário. Até o momento, ninguém precisou ser alojado no espaço.



A Defesa Civil informa que segue alerta para Santa Maria de novos eventos de tempestades e rajadas de vento que se aproximam do município. São esperados acumulados da ordem de 60 milímetros de chuva, em cada um dos três pontos monitorados (Base Aérea, no antigo prédio da Ulbra e no Imexsul) até a madrugada de quinta-feira (18). Alerta vermelho para tempestade e para rajadas de vento de até 100 km/h, principalmente no período da tarde e noite desta quarta.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que as maiores rajadas de vento registradas nas últimas 32 horas em Santa Maria foram de 84 km/h. Já de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, os maiores acumulados de chuva registrados nas últimas 24 horas foram de 60,8 milímetros.