Taquara é a cidade com maiores danos no Vale do Paranhana

Cidades do Vale do Paranhana também amanheceram contabilizando os danos do temporal da noite de terça-feira (16). Em Taquara, a Defesa Civil contabilizou ao menos 34 destelhamentos, 70 quedas de árvores, e bloqueio da ERS-020 em pelo menos seis pontos - a maioria deles já liberados.As equipes da prefeitura trabalham no corte de árvores derrubadas, limpeza de ruas onde houve alagamentos e na distribuição de lonas aos moradores que tiveram casas destelhadas. Já foram entregues 49 lonas para a população. Não há registros de desabrigados ou desalojados. De acordo com o Observatório Heller & Jung, Taquara registrou 60 milímetros de chuva durante um intervalo de 10 horas. Há o risco de inundação do bairro Santa Maria, em razão do acumulado na bacia hidrográfica do Rio Paranhana.