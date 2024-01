Flores da Cunha se prepara para a Fenavindima, em fevereiro

A 15ª Festa Nacional da Vindima, a Fenavindima será realizada de 22 de fevereiro a 10 de março de 2024, no Parque da Vindima Eloy Kunz, em Flores da Cunha. O tema escolhido para essa edição é "O Centenário da Colheita", em referência aos 100 anos de emancipação política do município.

Entre as atividades tradicionais que estão confirmadas está a realização dos desfiles cênicos. Serão três oportunidades para acompanhar o corso alegórico, nos dias 25 de fevereiro, 2 e 10 de março. Nessa edição, as vinícolas de Flores da Cunha terão um ambiente especial, que está sendo preparado para evidenciar os vinhos do município. Além do pavilhão, haverá uma estrutura temporária distribuída pelo parque, que será coberta.

O presidente da 15ª Fenavindima e vice-prefeito de Flores da Cunha, Marcio Rech, afirma que toda a comunidade se envolve com a realização da festa. “Vamos proporcionar uma grande celebração. Pretendemos intensificar ainda mais o desenvolvimento econômico da cidade, que é muito forte, e onde observamos um crescimento significativo do turismo. A nossa Festa Nacional da Vindima é uma oportunidade para divulgar cada vez mais esse potencial turístico imenso que Flores possui e no qual vem sendo investido. Também, é momento de enaltecer nossa uva, nossos agricultores e nossa produção”, declara o presidente.