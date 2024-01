Vale do Sol divulga data para inscrições em concurso público

No dia 25 de janeiro está prevista a abertura das inscrições para o concurso público do município de Vale do Sol, no Vale do Rio Pardo. As inscrições serão realizadas somente na internet pelo site da Legalle, que irá conduzir o certame na cidade, onde também será possível conferir o edital. O prazo final para se candidatar a uma das vagas previstas será até as 18h do dia 22 de fevereiro.