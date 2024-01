Saque Calamidade é liberado pela Caixa em Parobé

Moradores de Parobé, das áreas afetadas pela enchente de 18 de novembro, conforme endereços identificados pela Defesa Civil podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade. A solicitação pode ser feita até o dia 7 de março, nas agências da Caixa Econômica Federal ou pelos aplicativos de celular.

O valor máximo para retirada é de R$ 6.220, sendo necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo no período inferior a 12 meses. A liberação pode ser solicitada à Caixa por meio do aplicativo FGTS até o dia 29 de janeiro. Ao registrar a solicitação é possível indicar uma conta da Caixa ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo.

A partir do dia 30 de janeiro, a solicitação também pode ser feita presencialmente na agência da Caixa. A documentação necessária para solicitar o saque FGTS inclui Carteira de Identidade (também são aceitos carteira de habilitação e passaporte); comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água ou outro documento recebido via correio, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade e Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro(a).

A comunidade pode obter mais informações junto a Defesa Civil de Parobé, alocada na Secretaria da Defesa Civil, Segurança, Cidadania e Mobilidade, na avenida das Nações, nº 440, Centro. O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h às 17h30 e na sexta das 7h às 13h. A Defesa Civil ainda auxiliará a comunidade emitindo uma declaração de residência para as pessoas com dificuldade de comprovação de residência por não possuírem comprovações, como correspondência de contas de água e luz, em seu nome, além de fornecer os locais que estão listados para os moradores estarem aptos ao saque.