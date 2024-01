Caçapava do Sul vai receber cursos voltados à qualificação

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em conjunto com a prefeitura de Caçapava do Sul e com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), anunciou nesta semana o início do programa Progredir Geoparque Caçapava. A iniciativa, inspirada no Progredir Geoparque Quarta Colônia, oferecerá cursos de qualificação profissional às pessoas inscritas no Cadastro Único do governo federal. A iniciativa tem início previsto para o segundo semestre deste ano.

A implementação do Progredir no território de Caçapava do Sul foi viabilizada por meio de um aditivo ao plano de trabalho já existente na UFSM, e contou com a articulação do secretário de Cultura e Turismo, Stener Camargo, e da secretária de Planejamento e Meio Ambiente, Cássia Freitas. Com os novos recursos, a expectativa é que o geoparque receba mais de 400 horas de cursos de qualificação profissional.

Os cursos ofertados no território serão selecionados por meio de um edital de credenciamento publicado ainda neste semestre. Com base nas prioridades apontadas pelo município de Caçapava do Sul, os cursos terão duração média de 50 horas, com temáticas relacionadas às principais áreas econômicas do território. Além disso, por ser um programa desenvolvido em um geoparque mundial, também serão contempladas formações voltadas ao turismo e à sustentabilidade.

Certificado em 2023 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como geoparque mundial, Caçapava do Sul fica localizada na região central do Rio Grande do Sul. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município tem aproximadamente 32.500 habitantes e uma extensão territorial de mais de 3 mil km². Do total da população, cerca de 35% têm rendimento menor que dois salários mínimos.

Dados do governo federal apontam que Caçapava do Sul tem 6.586 famílias inseridas no Cadastro Único, sendo que 2.672 famílias são atendidas pelo programa Bolsa Família. Na cidade, considerada uma das maiores produtoras de minério do país no século passado, atualmente as áreas de comércio e de serviços são responsáveis por mais de 50% das posições formais de trabalho.