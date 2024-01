Festival Sesc de Música começa em Pelotas e vai até 26 de janeiro

Nesta segunda-feira (15), teve início em Pelotas a 12ª edição do Festival Internacional Sesc de Música. Cerca de 400 alunos bolsistas, de 22 estados brasileiros e 5 países, chegaram à cidade já ao longo deste final de semana para cursos de especialização musical que serão ministrados por um time de 46 professores, de diferentes nacionalidades, que são referência em suas áreas.

Além disso, o Festival conta com uma programação de 63 apresentações artísticas, todas gratuitas, promovidas em diferentes espaços culturais e públicos, dentre hospitais, igrejas, o Theatro Guarany e a Praia do Laranjal. As atividades seguem até 26 de janeiro, informa a assessoria de imprensa do Sesc

A programação teve início com um cortejo pelas ruas de Pelotas, com alunos e musicistas envolvidos no evento. A cerimônia aconteceu no Theatro Guarany, às 20h30min, com o Concerto Bossa Nova no RS, da UCS Orquestra. O espetáculo teve regência do maestro Manfredo Schmiedt e Pedrinho Figueiredo como solista e arranjador, e apresentou clássicos da Bossa Nova, como "Águas de Março" e "Garota de Ipanema", canções que levaram a música brasileira para o mundo.

Alguns dos destaques da agenda de apresentações são o Quarteto Ibirapitanga, com a interpretação de obras de Alberto Nepomuceno, Gabriel Faurè e Bedrich Smetana, a Ópera "I Pagliacci", realizada em parceria entre a Companhia de Ópera do RS (CORS), o Grupo Tholl e a Sociedade Música Pela Música de Pelotas, e "Por amores, amigos e acordes", um mergulho na música de raiz do Sul da América com o Grupo Yangos, o violinista Rodrigo Maciel e o renomado violonista argentino Lúcio Yanel.

No eixo Educacional do Festival, músicos de renome mundial comandam cursos de especialização em violino, viola, violoncelo, contrabaixo, harpa, flauta, oboé (corne-inglês), clarinete, fagote, trompa, trompete, trombone tenor, trombone baixo, tuba, saxofone, eufônio, percussão, canto lírico, piano, composição e choro (violão, sopros, acordeom, bandolim, percussão e cavaquinho). No quadro, estão professores de 13 nacionalidades diferentes, como Rússia, França e Japão, cujos currículos podem ser conferidos no site do evento. Já dentre os alunos, estão representados os estados brasileiros de Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Ceará, Pará, Amazonas, Paraíba, Sergipe, Piauí, Maranhão, Roraima, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Distrito Federal, além de bolsistas da Argentina, Chile, Peru e Uruguai.

Em sua 12ª edição, o evento tem como objetivo incentivar o desenvolvimento da produção musical, fomentar o intercâmbio e o desfrute de bens culturais. Promovido pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, em parceria com o Ministério da Cultura, e tendo como diretor artístico o maestro Evandro Matté, o Festival atua em dois eixos principais: Pedagógico e Sociocultural. No plano Pedagógico, são ofertados cursos de instrumentos, composição, canto lírico, choro, prática de música de concerto e câmara, prática de orquestra e prática de banda sinfônica para estudantes e profissionais da música. Já no Sociocultural, são realizados recitais de professores e alunos, além de uma ampla programação de espetáculos gratuitos, abertos a toda comunidade.