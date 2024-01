Campanha arrecada cartelas de medicamento vazias em Nova Petrópolis

Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, iniciou uma uma ação solidária permanente da Prefeitura para arrecadar cartelas vazias de medicamentos. Os materiais serão recolhidos em caixas distribuídas em alguns locais públicos da cidade. O resultado dessa primeira coleta será entregue ao projeto "Cartela do Bem", do Frei Jaime Bettega, durante o 5º Encontro de Mulheres, em 2 de março.

A iniciativa da campanha é da Secretaria de Saúde e Assistência Social de Nova Petrópolis. O objetivo da ação é colaborar com o projeto que é desenvolvido pelo religioso e transforma os blísteres dos medicamentos em portas e rodapés feitos de PVC.

A população que deseja contribuir com a campanha "Cartela do Bem" poderá levar as doações até a sede da Secretaria de Saúde e Assistência Social, onde está uma das caixas de coleta.

Os postos de saúde, o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Vida Nova, os centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Especializado de Assistência Social (Creas) também estão recebendo os blísteres, assim como alguns supermercados da cidade, como o Brombatti, Dia a Dia e Logradouro. Outros estabelecimentos interessados em ser ponto de arrecadação das cartelas vazias de medicamentos podem entrar em contato pelo telefone (54) 3298-2671 com o Creas.

De acordo com relato do Frei Jaime Bettega divulgado nas redes sociais, as cartelas vazias de medicamentos, também conhecidas como blísteres, são enviadas ao estado do Paraná, onde uma fábrica parceira transforma o material em portas e rodapés confeccionados em PVC. Esses materiais têm sido usados para apoiar entidades assistenciais, como o Recanto da Compaixão Frei Salvador de Caxias do Sul, que atende idosos em vulnerabilidade.