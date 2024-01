Erval Grande recebe intervenções na rede elétrica

A RGE executou, nesta segunda-feira (15), obras na rede elétrica de Erval Grande. A ação, que faz parte do Plano de Manutenção, contou com seis equipes que fizeram a construção de 1 quilômetro de rede nova, além da substituição de sete postes de madeira por unidades de concreto. Para a realização da obra, a concessionária de distribuição de energia elétrica realizou um desligamento programado na rede de energia do município das 13h às 18h.

Com a nova rede, a RGE eliminou cerca de 2 quilômetros de rede antiga que se encontra em local de difícil acesso. Desta forma, em caso de necessidade de manutenção, as equipes da empresa podem identificar e executar os reparos de forma mais ágil e efetiva. Além disso, com a substituição dos postes, informa a assessoria de imprensa da RGE, o sistema de distribuição de energia ficará menos suscetível a interrupções. As obras foram executadas na Linha Planchão, na área rural de Erval Grande.

Os clientes da RGE podem se cadastrar para receber gratuitamente os avisos de desligamentos programados por meio do QR Code, apontando a câmera do seu celular ou pelo site www.rge-rs.com.br/desligamentoprogramado. Para o cadastro é necessário informar número de telefone e endereço de e-mail, tendo em mãos o Seu Código (número que consta nas contas de energia de cada unidade consumidora). Para aqueles que não são atendidos pela RGE, a informação está disponível através de pesquisa por cidade da área de concessão da distribuidora.