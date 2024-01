Abertura oficial da colheita da uva será nesta quinta em Bento

A abertura oficial da colheita da uva no Rio Grande do Sul acontece na próxima quinta-feira, dia 18 de janeiro, às 16h, na Vinícola Cainelli, no Distrito de Tuiuty, em Bento Gonçalves.

O titular da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Giovani Feltes, e o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, participarão do evento.

O Rio Grande do Sul teve uma produção de 907,66 mil toneladas de uvas, com uma área colhida de 47,15 mil hectares, de acordo com dados da Radiografia da Agropecuária Gaúcha de 2023.

Os maiores produtores de uvas de mesa são Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Farroupilha, e da indústria Flores da Cunha, Bento Gonçalves e Farroupilha.

Na mesma cerimônia, será realizada a abertura da vindima de Bento Gonçalves, com a participação do grupo Coral Imigrante. O "Bento em Vindima 2024", promovido pela prefeitura da cidade, vai de 18 de janeiro a 17 de março com intensa programação nas vinícolas da região, desfile temático na Via Del Vino, Maratona do Vinho e Festival do Suco de Uva, entre outras atrações, informa a assessoria de imprensa da Seapi.