Temporal provoca alagamentos em São Leopoldo

A instabilidade climática trouxe chuva de mais de 40mm neste domingo em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Em um período de menos de uma hora, ventos fortes que atingiram diversos bairros da cidade e o acumulado de chuva ocasionou alagamentos pontuais, em ruas e avenidas nos bairros Campina, Santos Dumont, Vicentina, Rio dos Sinos, Scharlau, Feitoria e Vila Brás.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, por determinação do prefeito Ary Vanazzi, a Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal (GCM) trabalharam durante a madrugada para atender as ocorrências registradas por moradores do município. As equipes distribuíram mais de 25 lonas às famílias que tiveram suas residências destelhadas pelo vento forte.

A Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Serviços Urbanos (Semurb) registraram a queda de mais de 10 árvores e ainda trabalham na remoção e limpeza. A região Norte e Nordeste de São Leopoldo registrou o maior número de ocorrências de destelhamento e quedas de árvores, sendo os bairros Santos Dumont, Rio dos Sinos, Campina e Vila Brás. No Arroio da Manteiga, um pinheiro foi derrubado pela ação do vento e atingiu duas residências. Não houve feridos. O local permanece isolado para a remoção da árvore. Houve ainda registro de quedas de árvores no bairro Cristo Rei.

Em alguns locais, como registrado na rua Raimundo Guilherme Eckert, bairro Santos Dumont, residências ficaram sem energia na madrugada, pois houve danos na fiação da rede elétrica.

As casas de bombas do município operaram normalmente e não teve registro de elevação dos arroios.

Ainda segundo a assessoria, a Prefeitura de São Leopoldo tem investido em obras de macrodrenagem em galerias pluviais, desassoreamento dos arroios e na manutenção dos equipamentos das casas de bombas, porém o sistema de drenagem pluvial não comporta um grande acumulado quando há chuvas volumosas em curto período de tempo, o que acaba ocasionando alagamentos pontuais em ruas e avenidas.

A Defesa Civil de São Leopoldo trabalha em regime de plantão e atende pelos telefones (51) 99117-8291 e (51) 98924-7852. Qualquer situação de danos causados pela instabilidade do tempo a população, os canais de comunicação podem ser acionados para a auxílio.

A prefeitura recomenda, ainda, que em caso de rajadas de vento, não se deve buscar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligar também aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.