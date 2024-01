Sancionada Lei que torna Torres capital nacional do balonismo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sancionou a Lei federal nº 14.808, que confere ao município de Torres o título de Capital Nacional do Balonismo.

A cidade de Torres é conhecida por sediar, há mais de três décadas, o Festival Internacional de Balonismo. A cada ano, o festival reúne pilotos de balões de vários países e regiões do Brasil.

Segundo o site da prefeitura de Torres, o evento chegará à 34ª edição em 2024, de 1º a 5 de maio. A programação inclui voos competitivos e recreativos, shows musicais, feira gastronômica, feira rural, exposições e atividades culturais. No último ano, 69 balões de ar quente disputaram o título de campeão da modalidade. A festividade atrai praticantes, turistas e interessados no esporte. Com isso, comércio, hotéis e restaurantes da cidade são movimentados com geração de renda e empregos.