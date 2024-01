Recursos públicos favorecem retomada do Carnaval no RS

Sem realizar o Carnaval pelo menos desde 2020, ano em que estourou a pandemia de Covid-19 no Brasil, diversos municípios do Rio Grande do Sul, como Caxias do Sul, Pelotas, Erechim e Candelária retomam a festa popular em 2024. Para a realização do evento, vários municípios foram comtemplados no edital de Fundo de Apoio à Cultura - FAQ do Governo do Estado, e contarão também com dinheiro próprio dos cofres municipais para completar o montante.

"É uma festa bastante tradicional, que a gente entende que merece sempre contar com o nosso apoio", comenta a secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araujo, sobre a importância e o impacto da folia nos variados segmentos. "O Carnaval tem desdobramentos importantes não só nos setores que estão diretamente ligados com a festa, mas também em hotéis e restaurantes", analisa a secretária.

A pasta lançou, no ano passado, o edital Fundo de Apoio à Cultura - FAC Festas Populares, no qual os municípios tiveram a opções de definir quais eventos realizar com os valores solicitados. Foram 14 cidades com projetos aprovados relacionados ao Carnaval 2024.

Entre elas está Caxias do Sul, que não celebrava o Carnaval desde 2016. Os festejos acontecerão em 9 de fevereiro, na Rua Plácido de Castro, a partir das 19h. O desfile reunirá a Escola de Samba Unidos do É o Tchan, Escola de Samba Acadêmicos Pérola Negra e Associação Cultural Esportiva São Vicente. Contará, também, com discotagem do DJ Mono. "Será um desfile comemorativo e não competitivo. Nós vamos colocar uma bateria base para esse encontro, com os sambas enredos das escolas daqui. E mais as quatro oficinas que aconteceram nas comunidades", adianta a secretária Municipal de Cultura, Cristina Nora Calcagnotto. Para a realização da folia foram R$ 100 mil contemplados pelo FAQ Festas Populares e R$ 60 mil em recursos da prefeitura.

"Caxias tem uma trajetória importante no segmento de carnaval, onde sempre houve uma mobilização em torno disso. E é uma cidade com mais de 500 mil habitantes, que comporta uma diversidade imensa. É uma manifestação genuína", comenta a secretária. A expectativa é de que um público de 10 mil pessoas, entre turistas e moradores, participem da celebração na cidade.

Sem realizar o carnaval competitivo desde 2020, em 2024 Pelotas retoma o chamado Carnaval de Passarela. O evento terá o retorno dos concursos das bandas carnavalescas, os blocos burlescos e as escolas de samba do grupo especial, além das escolas mirins. Os eventos ocorrerão entre 15 e 17 de março, na passarela do samba localizada em frente ao porto.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeito, o festejo será custeado com R$ 390 mil de subvenção da Prefeitura, R$ 145 mil de emendas impositivas dos vereadores para a Associação das Entidades Carnavalescas de Pelotas (Assecap) e R$ 38 mil para a Liga dos Blocos e Cordões, além dos R$ 100 mil repassados por uma emenda parlamentar. No total, a edição deste ano contará com cerca de R$ 670 mil. Já para o Carnaval de Rua, o município foi contemplado com R$ 150 mil do FAQ Festas Populares, de acordo com secretário Municipal da Cultura, Paulo Pedrozo. "Esse ano, o pré-carnaval tem 28 blocos de rua que vão desfilar começando no primeiro final de semana de fevereiro até março quando terá o Carnaval de Passarela", comenta.

Outros municípios que voltam a realizar o Carnaval são Erechim, que realiza seu desfile de rua em 11 de fevereiro, a partir das 17h, na Av. Maurício Cardoso; em Candelária, a folia acontece na Rua Coberta. A Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte pasta informa que está concluindo a programação e logo irá divulgar as atrações.

Outra cidade importante no cenário carnavalesco gaúcho, Uruguaiana teve já em 2023 a retomada da festa popular. O Carnaval Fora de Época de 2024 ocorrerá entre os dias 29 de fevereiro e 2 de março.