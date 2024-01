Obras da BR-116 tem contratação imediata de pessoal

A empresa Via Arte Construtora de Obras, encarregada das obras de ampliação da BR-116 na altura do Parque Assis Brasil, em Esteio, tem 50 vagas para contratação imediata de carpinteiros, armadores (ferreiros), ajudantes e operador de muck. As vagas são para todas as idades, mas os interessados precisam comprovar experiência via carteira de trabalho, informa a assessoria de imprensa da empresa. Os candidatos devem se apresentar com o documento (físico ou digital), mais o documento de identidade, no antigo escritório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no bairro Scharlau (próximo às obras de acesso à RS-240), em São Leopoldo. O horário é das 7h às 12h, e das 13 às 17 horas. O telefone de contato é o (41) 99219-4719. A empresa, que tem sede em São José dos Pinhais, no Paraná, é a mesma encarregada do novo traçado no entroncamento da BR-116 com a RS-240, no bairro Scharlau, em São Leopoldo.