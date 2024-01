Pescadores artesanais de Rio Grande recebem caixas isotérmicas

Visando atender à demanda por caixas isotérmicas, a Emater/RS-Ascar e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR) entregaram mais 20 caixas para os pescadores artesanais da Ilha da Torotama, em Rio Grande. A entrega aconteceu na quarta-feira passada (10), com a presença do secretário adjunto da SDR, Lindomar Moraes, e do chefe do Departamento Agrário, Pesqueiro, Aquícola, Indígena e Quilombola, Marlon Arendt.

As caixas fazem parte do Programa Refrigerar, desenvolvido pela SDR, no qual a Emater/RS-Ascar tem contrato de prestação de serviços. Anteriormente, foram entregues outras 50 caixas nas localidades do Pesqueiro, Capilha, São Miguel, Bosque e Ilha dos Marinheiros, informou a assessoria de imprensa da Emater.

Durante as entregas, os pescadores participaram de capacitações de Boas Práticas de Armazenamento de Pescados, conduzidas pela médica veterinária e extensionista rural, Andréia Lucas, e pelo técnico do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) de Rio Grande, Márcio Moraes. Também, participaram técnicos da Secretaria Municipal da Pesca, Agricultura e Cooperativismo, que apoiou na logística da entrega nas comunidades.

De acordo com a extensionista rural Viviane Dutra, "a demanda é enorme por caixas isotérmicas, mas já é um passo importante na busca por melhorias na qualidade de conservação e apresentação dos pescados, pois no município há um grande número de feiras livres". Na região de Pelotas, outros municípios foram contemplados com o programa, sendo Jaguarão, São Lourenco do Sul e Santa Vitória do Palmar.