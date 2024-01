Empresas de Bom Jesus recebem selo Queijo Artesanal do MAPA

As queijarias Don Boschi e Dom Manoel, de Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra, poderão comercializar seus produtos em todo o território nacional. As duas agroindústrias receberam na sexta-feira (12), o selo Queijo Artesanal, concedido pelo Ministério da Agricultura (Mapa). O objetivo deste selo é assegurar que o produto alimentício de origem animal foi elaborado de forma artesanal e garantir que os alimentos possuem características tradicionais, regionais e culturais.

O pedido de concessão do documento foi feito pela Secretaria Municipal da Agricultura aos órgãos federais, a partir de um projeto de qualificação e certificação do queijo serrano que vem sendo realizado em parceria com a Emater e outros órgãos. A portaria do Mapa n° 531, de 16 de dezembro de 2022, estabeleceu os requisitos para concessão dos selos Arte e Queijo Artesanal. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura.

As duas queijarias já foram premiadas nos últimos anos em concursos que participaram tanto no Estado, como em outras regiões. A proprietária da Queijaria Don Boschi, Marilene de Oliveira Boschi, ressalta que o selo é um avanço que valoriza o produto e permite que mais consumidores tenham acesso ao queijo artesanal serrano. "O que antes estava restrito a apenas ao município, agora amplia e muito as fronteiras em que nosso produto pode chegar, além de agregar valor".

O responsável pelo Serviço de Inspeção Municipal na Secretaria de Agricultura, o médico veterinário Vicente Oliveira, salienta que periodicamente é feito um relatório que comprova, por parte dos empreendimentos, o atendimento às boas práticas agropecuárias e de fabricação conforme os regulamentos específicos.

Segundo a prefeita de Bom Jesus, Lucila Maggi, o queijo serrano se tornou uma das principais fontes de renda de algumas propriedades e, por isso, é fundamental adotar ações que possibilitem o crescimento dessa atividade. "Agora estes empreendedores poderão buscar novos clientes em qualquer parte do Brasil, o que é muito importante para todos".

O secretário de Agricultura, Rodrigo Cunha, avalia como positivas as conquistas obtidas através do projeto de certificação e qualificação do queijo serrano no município. As queijarias Pelizzari e Chácara dos Padres já haviam recebido o selo Arte, que também permite a comercialização em todo o Brasil. Conforme o secretário, já está em tramitação o pedido de concessão do selo Queijo Artesanal para mais duas queijarias de Bom Jesus. "Ressaltamos a competências de nossos técnicos e da equipe do escritório da Emater, que dão suporte relevante nos projetos".