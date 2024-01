Caxias do Sul recebe emenda de R$ 200 mil para agricultores

A Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) de Caxias do Sul receberá R$ 200 mil para investir no atendimento aos agricultores. Os valores são provenientes de uma emenda parlamentar do deputado federal Heitor Schuch (PSB).

Além do titular da Smapa, Rudimar Menegotto, participaram do ato a presidente da entidade sindical, Benardete Boniatti Onsi; o deputado estadual Elton Weber (PSB); os vereadores José Dambrós (PSB) e Gilfredo De Camillis (PSB), além de produtores rurais e lideranças do setor primário.

A previsão é que os recursos sejam transferidos a partir de fevereiro para a Prefeitura de Caxias do Sul. Conforme Menegotto, a destinação da verba será definida em conjunto com as entidades que compõem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR), cuja próxima reunião ocorrerá no dia 5 de fevereiro. "Todo recurso é muito bem-vindo, pois as demandas do interior são muitas e os investimentos são fundamentais para atender melhor os agricultores caxienses", afirmou o secretário, conforme informações da assessoria de imprensa da prefeitura.