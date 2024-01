Copa Teutônia terá 1,6 mil atletas participantes

A 17ª edição da Copa Teutônia, que terá início nesta quinta-feira (18), reunirá um total de 80 equipes participantes, de 29 clubes, que reunirão mais de 1.600 atletas e 300 dirigentes, do Brasil, Argentina e Uruguai. Em 2023, participaram do torneio um total de 57 equipes.

A cerimônia de abertura está programada para às 18h, na Sociedade Esportiva e Recreativa Gaúcho (SER Gaúcho) do bairro Teutônia. Haverá desfile das delegações e um jogo de abertura.

Os cinco jogos das finais ocorrerão no dia 23 de janeiro, a partir das 08h15min, no Campo do Esperança, no bairro Languiru.

As equipes foram divididas em cinco categorias: Sub-12 (2012), Sub-13 (2011), Sub-14 (2010), Sub-15 (2009) e Sub-16 (2008). Os jogos movimentarão as praças esportivas do SER Gaúcho (Teutônia), Campo do Esperança (Languiru), Lawi da Wink (Linha Wink), Atlético Gaúcho (Canabarro), Juventude da Frank (Linha Frank), Fluminense da Harmonia (Linha Harmonia), Ribeirense (Canabarro), Ouro Verde (Alesgut) e Esporte Clube da Linha Germano.