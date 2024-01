Preço da cesta básica em São Leopoldo tem redução de 0,35% em janeiro

O Procon de São Leopoldo divulgou os valores referentes à cesta básica de janeiro. O levantamento efetuado na segunda semana do mês revela que o preço mais baixo é de R$646,84, representando uma diminuição de 0,35% em relação a dezembro.

Os itens que apresentaram as maiores reduções foram o sabão em pó, com queda de 44%, o frango resfriado e a cebola, ambos com redução de 43%. Por outro lado, alguns produtos tiveram consideráveis aumentos, destacando-se a batata, com acréscimo de 125%, a banana, com 61%, seguidos pelo óleo de soja, que teve um aumento de 28%.

A pesquisa é composta de 27 itens voltados à alimentação, higiene pessoal e limpeza, em quantidade para consumo familiar. Os dados ficam disponíveis para consulta no site da Prefeitura.

Os meios de contato com o Procon para pedidos de informações ou denúncias de irregularidades são, durante a semana, das 14h30min às 18h, e nos sábados, das 9h às 18h, o atendimento é pelo telefone e WhatsApp de plantão da fiscalização: (51) 995640574.