Cartões de ônibus poderão ser recarregados pelo WhatsApp em Pelotas

Usuários do transporte público de Pelotas, no Sul do RS, poderão inserir créditos no cartão de vale-transporte via pix, por meio do WhatsApp (53) 3321-5424. A medida foi desenvolvida pelo Consórcio do Transporte Coletivo de Pelotas (CTCP) com apoio da Prefeitura.

O gerente de Tecnologia do CTCP, Pedro David, informa que, para fazer a recarga do cartão de ônibus via Pix pelo WhatsApp, o usuário deve inserir o contato no seu celular e, ao acessá-lo, receberá imediatamente um menu em resposta automática. O primeiro item é o da recarga do cartão.

Entre as opções do menu haverá, inclusive, a que oferece a possibilidade de conversa com o atendente. Essa alternativa será viável de segunda a sexta-feira, das 5h30min às 23h, aos sábados das 6 às 22h e, aos domingos, das 8 às 20h. A equipe da loja Prati estará à disposição nesses horários.

A Secretaria de Transporte e Trânsito esclarece que, para compra de créditos pelo WhatsApp, os serviços estarão disponíveis 24 horas e a recarga entrará no cartão em até 30 minutos após efetuado o Pix. Esse serviço terá a taxa de R$ 3,00 na compra pela operação do sistema. Exemplificando: se o usuário adquirir R$ 50,00 em créditos, R$ 47,00 irão para o cartão; se adquirir R$ 10,00, R$ 7,00 entrarão no cartão.

O menu que aparecerá automaticamente, quando o usuário acessar o WhatsApp da Prati, disponibilizará uma série de serviços. Será possível acessar a grade de horários. Haverá um item para direcionar às tabelas dos horários diários de circulação das linhas de ônibus. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura