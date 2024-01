Caixa cria linha de crédito para empresas de Erechim

O município de Erechim, no Norte do RS, firmou um convênio com a Caixa Econômica Federal para a concessão de linhas de crédito a Microempreendedores Individuais (MEI), e micro e pequenas empresas, além de profissionais autônomos regularizados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.

A Caixa Econômica Federal tem três agências em Erechim. Serão disponibilizadas oito linhas como de financiamentos; capital de giro; aplicações financeiras; incremento de vendas; agilidade, conveniência e segurança; pagamentos; recebimentos; seguros e para funcionários. Os tramites operacionais para os interessados será feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, que fica na Rua Eustachio Santolin, 35 - bairro Bela Vista a partir do dia 22 de janeiro.

As linhas de crédito do convênio visam a dar subsidio para empresários investirem e gerar emprego e renda no município. Segundo informou a assessoria de imprensa da prefeitura, o prefeito de Erechim, Paulo Polis, destaca que essas iniciativas são muito importantes para o desenvolvimento da economia local. "Hoje temos cerca de 16 mil CNPJs ativos em Erechim e essas linhas vão ao encontro do que os empresários esperam".

Com o novo convênio, firmado nesta sexta-feira (12), o município amplia as parcerias com instituições financeiras do município, que já firmou parceiras com empresas como Cresol, Sicoob Transcredi e Sicredi. O convênio com a Caixa está amparado na Lei Municipal Nº 7.359/2023.