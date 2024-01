Estância Velha faz registro de primeiro caso de dengue em 2024

A Prefeitura de Estância Velha, por meio da Secretaria de Saúde (SMS) e a Vigilância em Saúde (VISA), registrou o primeiro caso de dengue no Município em 2024. O caso foi catalogado no bairro Campo Grande. Em 2023 os índices da doença foram reduzidos em 95% em relação a 2022, caindo de 1.687 para 86 casos, mas mesmo assim o serviço de prevenção foi ampliado.

Na manhã de sexta-feira, dia 12 de janeiro, as equipes realizaram uma vistoria ampliada no bairro Campo Grande. Ao todo, oito agentes foram a campo realizar visitas domiciliares para orientar famílias e moradores. As visitas já vinham ocorrendo desde o ano passado e seguirão sendo realizadas durante todos os meses de verão. A época é tradicionalmente propícia para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. "Precisamos redobrar nossas atenções e contamos com os moradores para que façam sua parte. Principalmente depois das chuvas de verão, que são muito frequentes", aponta a coordenadora da VISA, Eliane Fleck. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura.

O principal fator da redução de casos em Estância Velha se deu por conta do trabalho realizado de visitas domiciliares permanentes, conduzidas pelos agentes de endemia. As visitas ocorrem durante o ano todo em todos os imóveis do município. Os moradores e proprietários recebem orientações quanto aos cuidados voltados para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Caso haja algum foco no momento da inspeção, os espécimes são devidamente coletados para posterior análise em laboratório próprio, e biolarvicida é usado em situações em que não é possível a remoção do depósito. O resultado da análise é informado dentro de poucos dias ao morador, juntamente com instruções que reforçam a importância de monitorar constantemente sua residência, comércio ou terreno. Em novembro, os agentes de endemias inspecionaram 1.830 residências, e em dezembro 1.606 residências foram inspecionadas.

Algumas ações preventivas são realizadas frequentemente pela Vigilância. Entre elas estão o monitoramento de pontos estratégicos como borracharias, floriculturas e cemitérios. Atualmente 41 imóveis são monitorados quinzenalmente, com aplicação de inseticida, caso haja foco. São feitas ainda as distribuições de telas protetoras de ralos e bombonas expostas à água da chuva, que impedem a deposição de ovos do mosquito e, consequentemente, o desenvolvimento de larvas e pupas; os mutirões de limpeza realizados em áreas específicas.

Um dos meios mais eficientes de monitoramento do Aedes aegypti é feito pelo programa Ovitrampas - instalados em locais estratégicos do município, essas armadilhas atraem a fêmea do mosquito, que nela depositam seus ovos.

Nos dias 14 e 15 de dezembro foram colocadas armadilhas de monitoramento em diversos bairros da cidade. Após o recolhimento foram detectados residências com mais de 100 ovos por armadilha nos bairros Rincão dos Ilhéus, Sol Nascente, União, Floresta e Lago Azul. Através do Ovitrampas a equipe da VISA retirou no mês de novembro 612 ovos e realizou dezesseis monitoramentos em torno dos focos. No mês de dezembro foram retirados da natureza 3.129 ovos.