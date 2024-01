Vera Cruz oferece cursos de qualificação

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo, está com inscrições abertas para sete cursos de qualificação, com 120 vagas gratuitas. As capacitações estão sendo viabilizadas por meio de recursos repassado pelo Governo do Estado ao Município. São R$ 80.000,00 do Programa RS Qualificação, mais contrapartida da municipalidade de R$ 13.428,30, totalizando um investimento de R$ 93.428,30.