Moradores da Serra Gaúcha terão 50% de desconto na Maria Fumaça

Moradores de 41 cidades da Serra Gaúcha terão desconto de 50% nos passeios da Maria Fumaça - Trem do Vinho, e na Epopeia Italiana, atrações turísticas de Bento Gonçalves, entre os meses de janeiro e março.

A ação faz parte da campanha "Eu Sou Daqui", que terá sua segunda edição realizada pela empresa Giordani Turismo, de Bento.

A promoção acontece entre 17 de janeiro e 31 de março. Para adquirir o bilhete com a tarifa especial (R$ 117,50 por passageiro), é preciso apresentar comprovante de residência recente, no momento da compra, que pode ser efetuada presencialmente ou na Central de Atendimento (54) 3455.2788 (também WhatsApp). Crianças com até 5 anos estão isentas.

Mais informações sobre a promoção e os municípios integrantes podem ser obtidas pelo fone (54) 3455.2788 e no site giordaniturismo.com.br.

Segundo a operadora de turismo, a Maria Fumaça é um passeio, que tem um trajeto de 23 quilômetros, que preserva a cultura ferroviária e o encantamento com as históricas viagens de locomotiva.

O trem percorre os trilhos entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa - ou rota inversa - e nos vagões os passageiros assistem apresentações artísticas musicais e culturais, além de degustarem vinhos, espumante e suco de uva produzidos na região. As informações são da assessoria de imprensa da Giordani.

O Parque Cultural Epopeia Italiana apresenta a história real de um casal de imigrantes que em 1875 saíram de Pedersano, na Itália, e ajudaram a colonizar a região - hoje Uva e Vinho -, no interior do Rio Grande do Sul.

A atração é o único parque no Brasil que conta um capítulo importante da história do país: a imigração italiana. Ambos os passeios são administrados e realizados pela Giordani Turismo.