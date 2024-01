Guaíba abre pagamento de IPTU com cota única em 2024

A Prefeitura de Guaíba lançou o IPTU 2024 com quatro possibilidades de pagamento em cota única aos moradores do município.

As possibilidades são o pagamento com vencimento em 15 de março, com desconto de 35%; 15 de abril, com desconto de 25%; 15 de maio, com desconto de 15%; ou 15 de junho, com desconto de 10%. Ainda há possibilidade de parcelamento do valor em 12 vezes, entre janeiro e dezembro de 2024, também com 10% de desconto.

O cidadão pode escolher a melhor forma de pagamento e acessar as guias no site guaíba.atende.net ou presencialmente na Prefeitura de Guaíba - Secretaria Municipal da Fazenda, na Avenida Nestor de Moura Jardim, 111, no Centro de Guaíba, no horário das 9h às 17h, sem fechar ao meio-dia.

A proposta do Executivo municipal é permitir oportunidades de escolha, oferecendo um desconto atrativo para o pagamento em cota única. "Esta é a primeira vez que foi disponibilizada a possibilidade do pagamento em 12 vezes. Entendemos que esta é uma facilidade para o contribuinte organizar o seu orçamento evitando inadimplência", diz Marcelo Maranata, Prefeito de Guaíba. O prefeito também destaca que o efetivo pagamento do tributo contribui para importantes investimentos em políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida do cidadão.