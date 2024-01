Ivoti tem vaga de estágio no Departamento de Planejamento Urbano

O Departamento de Planejamento Urbano (DPU) da Prefeitura de Ivoti está com vaga de estágio em aberto. A oportunidade é remunerada e voltada para estudantes do ensino superior em Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil. Para se candidatar ao posto ofertado pela prefeitura, é preciso que o interessado esteja cursando a partir do terceiro semestre e que possua conhecimento do software autocad. Currículos devem ser enviados para [email protected]