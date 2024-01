Imbé tem atividades físicas gratuitas à beira-mar

A Prefeitura de Imbé, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos (Semdhi), está oferecendo atividades físicas gratuitas nos balneários da cidade, que fica no litoral Norte do Rio Grande do Sul. De acordo com a secretária Daiana Godoy, os encontros para a prática de ginástica acontecem de segunda a sábado, sempre às 8h30min. Já a caminhada orientada acontece durante as segundas-feiras, quarta, quinta e sextas-feiras, às 17h30min. As aulas são oferecidas no Centro do município, além dos balneários Presidente, Nordeste, Mariluz, Albatroz, Santa Terezinha e Imara, onde são ministradas por professores de Educação Física da Semdhi.