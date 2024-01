Cachorro vítima de maus-tratos é resgatado em São Leopoldo

O Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) Ipson Pavani, da Guarda Civil Municipal (GCM) de São Leopoldo, em uma ação conjunta com a Secretaria Municipal de Proteção Animal (Sempa) e a Polícia Civil, realizou o resgate de um cachorro vítima de maus-tratos. O resgate ocorreu nesta quinta-feira (11), no bairro Santos Dumont, após uma denúncia de vizinhos sobre seguidos espancamentos do animal. Ao chegar no local indicado, o cão da raça pitbull foi encontrado amarrado em uma corda nos fundos do pátio em situação degradante. Ele apresentava algumas lesões, porém não estava desnutrido.

O agressor não foi encontrado na residência, mas foi identificado e a Polícia Civil abrirá um processo de inquérito para indiciá-lo. De acordo com informações, o cachorro era de um vizinho que está viajando. Conforme relatos de moradores, as agressões eram motivadas pela irritação do agressor com o barulho do animal. Além do cão agredido, um outro filhote que estava no local foi resgatado, pois poderia ser submetido aos mesmos maus-tratos. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura.

O titular da Sempa, Walter Verbist, disse que os cães vão para um lar temporário. "Ele vai ficar sob os cuidados desse tutor, enquanto é agilizado o processo de adoção", disse. Walter também destacou a importância da comunidade em denunciar casos de agressão contra animais.

Denúncias de maus-tratos podem ser realizadas na Sempa pelo número (51) 2200-4448 e na Polícia Civil pelo número (51) 99701-1738, que também pode ser acionado pelo WhatsApp.