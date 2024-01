Hospital Santa Terezinha em Erechim aumenta atendimentos

A Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim (FHSTE), que realiza atendimentos para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), teve um crescimento no número de atendimentos, apesar das dificuldades enfrentadas em 2023. Foram realizados 266.789 atendimentos em 2022, com crescimento para 276.228 em 2023, um incremento de aproximadamente 4%, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura de Erechim. Em 2023 foram realizados 11.579 procedimentos cirúrgicos e este indicador subiu para 13.619 no ano passado. Os exames laboratoriais tiveram um aumento de 10%, passando de 659.573 em 2022, para 726.951 em 2023.

O indicador que apresentou maior crescimento, na ordem de 12%, foi os exames de imagem do Centro de Diagnóstico por Imagem, que passaram de 54.236 para 60.980. Com relação às internações, o aumento percentual foi de 5,22%, finalizando o ano com 15.166 internações, o que dá uma média de mais de 1,2 mil por mês.

De acordo com o prefeito de Erechim, Paulo Polis, o Hospital Santa Terezinha tem priorizado ações no campo assistencial e vem trabalhando de acordo com as possibilidades no campo da renovação gradual do parque tecnológico, melhorias na estrutura física e na busca incansável e permanente da ampliação das receitas.

O Hospital Santa Terezinha tem 186 leitos e atende pacientes de toda a região do Alto Uruguai, que abrange 32 municípios e também pacientes de outras regiões do estado, por conta dos serviços da Unidade de Alta Complexidade de Oncologia (Unacon) com 15 municípios, exercendo um papel preponderante para o contexto da saúde pública de Erechim, região, macrorregião e estado.

O hospital vem realizando análises periódicas para verificar a movimentação das portas de acesso e os indicadores de produção e financeiros, para que possa dar prosseguimento na missão de prover atendimentos na atenção secundária e terciária os usuários da rede SUS. "Realizamos análises e gráficos para verificar a oscilação das nossas ações e serviços, sempre com comparativos de períodos e anos anteriores, no propósito de observar e entender a movimentação da instituição de saúde", pontuam os diretores.