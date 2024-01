Caxias realiza projeto-piloto de coleta de lixo em Fazenda Souza

A Avenida Dante Marcucci, em Fazenda Souza, é a primeira do interior do município a receber contêineres para o descarte de resíduos orgânicos e seletivos. A instalação de dois pares na avenida principal do distrito ocorreu nesta quinta-feira (11) e faz parte de um projeto-piloto da Secretaria do Meio Ambiente e da Codeca para reduzir os descartes irregulares naquela comunidade. A coleta segue ocorrendo normalmente, às segundas-feiras (seletivo e orgânico) e na sexta-feira (orgânico) e os moradores das vias adjacentes permanecem descartando seus resíduos nas suas lixeiras em frente de casa.

Os quatro equipamentos implantados em Fazenda Souza são do modelo usado normalmente para o resíduo seletivo, porém duas unidades são de metal. Este material também está em fase de testes nos equipamentos. Há tempos a Semma e a Codeca estudam a viabilidade do metal para conter os atos de vandalismos nos de plástico. Em 2023, 133 contêineres amarelos foram queimados pela cidade, em um prejuízo para a população de mais de R$ 260 mil. Além de Fazenda Souza, outros equipamentos amarelos de metal estão sendo instalados em pontos de maior incidência de vandalismo na cidade. O contêiner de metal custa o dobro do de plástico, em média R$ 4 mil, informa a assessoria de imprensa da prefeitura

O projeto-piloto de Fazenda Souza tem prazo de duração de três meses. "Durante este período iremos avaliar o desempenho dos contêineres e da população em seu uso. E também vamos acompanhar a funcionalidade do contêiner de metal que é um dos nossos projetos contra o vandalismo", informa a presidente da Codeca, Maria de Lourdes Fagherazzi.