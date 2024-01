Estrela prepara edição 2024 do Campeonato Amador de Futebol

O Governo de Estrela, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setcel) de Estrela, trabalha na preparação da edição 2024 do Campeonato Amador de Futebol. A disputa, retomada no ano de 2022, é uma das atividades esportivas mais tradicionais da região, mobilizando equipes e torcidas. A primeira reunião entre as equipes está marcada para o próximo dia 17, e as partidas deverão iniciar durante o mês de março.

De acordo com o titular da Setcel, Joel Mallmann, a expectativa é ampliar a quantidade de equipes que participarão do campeonato. "A retomada do nosso Campeonato Amador trouxe à tona a necessidade desta integração entre o esporte e as comunidades e bairros de Estrela. Estamos muito otimistas com a realização do Amador 2024, por tudo que ele significa para o esporte regional", projeta.

Conforme Mallmann, o primeiro encontro ocorre na próxima quinta-feira (17), às 19h30min, na Casa de Cultura. "Este será o primeiro momento de conversa com as lideranças, dirigentes e pessoas ligadas ao futebol. A partir daí, iremos iniciar a mobilização para inscrição das equipes. No ano passado, tivemos 8 times inscritos. A expectativa para este ano é que o Amador consiga envolver cada vez mais atletas, torcidas e equipes", destaca o titular da Setcel.

O Departamento de Esportes da pasta é quem coordena a atividade. O diretor Júlio Saldanha reforça que a volta do Campeonato Amador, ocorrida em 2022, representa um ganho na prática esportiva, que assim como o futebol, conta com várias iniciativas no município. "Faz parte de um conjunto de projetos, práticas e modalidades. Estrela tem esta característica, que inicia nas escolas, com a realização dos Jogos Escolares e segue em dezenas de atividades realizadas ao longo do ano", reforça. A execução do campeonato é responsabilidade dos servidores Jorge Dutra, Gilberto Gehwer e Bruno Ordovás.

A disputa do ano passado teve como vencedor o Aimoré do Distrito de Delfina. A equipe venceu o campeão de 2022, Atlético Estrelense. Conforme o chefe do Executivo estrelense Elmar Schneider ressalta que o futebol amador - uma das marcas do município de Estrela - merece destaque, por conta de todos os benefícios que a prática esportiva proporciona e pela movimentação das comunidades. "A realização dos jogos nos campos e espaços dos clubes e comunidades é muito mais que uma integração. Gera também oportunidade. É naquele momento que são comercializados bebidas e lanches, o que é sempre uma fonte importante de renda para as entidades. O Campeonato Amador é um ganha-ganha e o maior vencedor é a própria população do nosso município", complementa Schneider.