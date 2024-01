Pelotas tem feira de artesanato no Laranjal

A Feira de Artesanato do Laranjal, em Pelotas, nos balneários Valverde e Santo Antônio, foi ampliada na temporada de veraneio 2023/2024. O público pode visitar o local, que conta com cerca de 40 expositores, durante os sábados, domingos e feriados até o dia 18 de fevereiro. A feira fica no calçadão da avenida Antônio Augusto Assumpção Júnior, entre a avenida Rio Grande do Sul e a Casa de Verão do Sesc.

A feira do Laranjal teve início em novembro, com a parceria da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana (SGCMU), responsável pela fiscalização e organização da Feira de Artesanato da avenida Bento Gonçalves, que se somou a outras três: Feira das Estações, Arte no Parque e Mamães do Fragata, informa a assessoria de imprensa da prefeitura.

Com cerca de 40 expositores, o público pode encontrar os mais variados produtos em madeira e ferro, costura criativa, bijuterias artesanais, bolsas, sacolas em tricô e croché, cosméticos veganos, brechó, suculentas, dentre outras criações.