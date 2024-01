Governo Federal contempla Museu de Taquara com R$ 250 mil

O Museu Histórico Municipal Adelmo Trott, de Taquara, foi contemplado a receber R$ 250 mil, em repasse que será feito pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), vinculado ao Ministério da Cultura, do Governo Federal. O Município foi aprovado após ter participado em dezembro do Edital de Modernização de Museus, sendo o único do Rio Grande do Sul a ter direito ao recebimento da quantia. A confirmação do repasse foi publicada em 2 de janeiro no Diário Oficial da União.

O Edital de Modernização de Museus teve 87 inscrições em todo o país, em que Taquara disputou uma das 14 vagas disponíveis. De acordo com o Diretor de Cultura, Rafael Tourinho, com a verba do Governo Federal, serão adquiridos equipamentos para o Museu Histórico Municipal Adelmo Trott, incluindo computadores e aparelhos para a montagem de um estúdio de gravação, informa a assessoria de imprensa da prefeitura. Segundo a prefeita de Taquara, Sirlei Silveira, "este espaço vai permitir o registro de depoimentos dos taquarenses, num processo de resgate da história oral do Município. No futuro, também poderemos desenvolver podcasts e outros conteúdos para as mídias sociais do museu", explica.

No projeto encaminhado por Taquara, também está prevista a aquisição de material de consumo, para a conservação e o restauro das peças do acervo do museu. Outra ação é a elaboração de um jogo pedagógico, valorizando a história do Quilombo do Paredão Baixo, para ser utilizado por turmas escolares durante as visitações do museu. E, por fim, a verba será utilizada na qualificação da equipe com um curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras), capacitando os profissionais para o atendimento a pessoas com deficiência auditiva.

O Museu Histórico Municipal Adelmo Trott está localizado atualmente na Rua Nelson Renck, 2933, Bairro Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Futuramente, o espaço estará instalado na Casa Vidal, que passa por processo de restauro.