Sesc promove aulão de ginástica na Prainha de Itapuã em Viamão

O programa Estação Verão Sesc realizará diversas atividades para os frequentadores da Prainha de Itapuã, em Viamão, neste fim de semana. O projeto estará no local a partir das 9h, no sábado (13) e no domingo (14), com empréstimo de cadeira de praia, guarda-sol e bolas, serviço de banhos acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida e uma série de ações especiais de promoção de saúde, esporte e lazer.

Destacam-se aulões de ginástica, com ritmos e alongamento, além de oficinas de vôlei e futevôlei. A participação é totalmente gratuita, oferecida pelo Sesc Viamão em parceria com a Prefeitura Municipal. A programação completa pode ser conferida abaixo e no site sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Promovido há 20 anos, o Estação Verão proporciona atividades de lazer, esporte, saúde e bem-estar no Litoral do Rio Grande do Sul. Em parceria com as Prefeituras Municipais, realiza programações sistemáticas gratuitas para a população.