Aeroporto de Caxias do Sul tem fluxo de passageiros 50% maior

O fluxo de passageiros no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, obteve um incremento de 50,9% no fluxo de passageiros em 2023, em comparação ao ano anterior. Foram 334.318 passageiros no ano passado, em comparação aos 221.449 que passaram pelo terminal em 2022.

A administração do aeroporto foi devolvida à prefeitura de Caxias do Sul em abril do ano passado, depois da outorga concedida pelo governo do Estado. Atualmente, o terminal possui voos das companhias aéreas Azul, Gol e Latam, com destino aos aeroportos de Viracopos, em Campinas; de Congonhas e de Guarulhos, ambos em São Paulo; do Galeão, no Rio de Janeiro; e Hercílio Luz, em Florianópolis, informa a assessoria de imprensa da prefeitura.

De acordo com o diretor do aeroporto caxiense, Maurício D'Ávila, o aumento de passageiros se deveu a uma conjunção de fatores. "O país registrou os melhores índices da história da aviação no mercado doméstico em agosto de 2023, com mais de 8,2 milhões de passageiros, representando um aumento de 12% na comparação com agosto de 2022. Em Caxias, os números não foram diferentes. Tivemos a melhor movimentação em agosto, com 34.624 pessoas no aeroporto. Temos notado um aumento expressivo de passageiros no período da pós-pandemia, cujo foco tem sido o turismo. As companhias aéreas também são responsáveis, já que proporcionaram novas opções de voos no período de férias, de Caxias do Sul para o Rio de Janeiro. As políticas de incentivo fiscal do Governo Federal e a retomada da aviação civil regional também auxiliaram no desempenho do ano", avaliou.