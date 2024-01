Obras da ponte dos Wünsch têm início em Arroio do Meio

Iniciaram nesta terça-feira (9), as obras da nova ponte do Wünsch sobre o arroio do Meio, no Vale do Taquari. A obra contribuirá para desafogar o trânsito do acesso principal ao município, servindo como rota alternativa para sair do Centro da cidade em direção a outros bairros.

A nova ponte será de concreto, ficará mais alta que a atual e também permitirá trânsito em mão dupla. A obra terá um investimento de R$ 351.104,12, sendo R$ 300 mil oriundos de emenda parlamentar do ex-deputado federal Jerônimo Goergen e contrapartida do município. A obra é executada pela empresa Graxaim Construtora Ltda., sediada em Santa Margarida do Sul, vencedora do processo licitatório.

Os serviços iniciaram em dezembro com o serviço de limpeza nas cabeceiras. O próximo passo é a demolição da atual estrutura de madeira, erguida nos anos 60. A nova ponte terá 11 metros de comprimento e 9,6 metros de largura, elevando-se a 7,5 metros acima do leito do arroio do Meio. O prazo de conclusão da obra é de três meses.