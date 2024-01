Santa Clara do Sul recebeu mais de 9 mil visitantes

Passados apenas três anos da implementação do Plano de Turismo de Santa Clara do Sul, o setor já tem gerado resultados. Um levantamento feito pelo Departamento Municipal de Economia e Turismo, a partir de informações repassadas pelos empreendimentos que compõem o roteiro "Caminhos de Santa Clara", mostra que 9.207 turistas visitaram o roteiro no ano de 2023.

Oriundos de mais de 50 municípios, os turistas geraram uma receita média superior a R$ 736 mil, informa a assessoria de imprensa do município. Santa Clara do Sul foi destino de moradores de várias cidades dos vales do Taquari e Rio Pardo, além de turistas vindos de Santa Maria, Santa Rosa, Dois Irmãos, Ivoti, Três de Maio, Horizontina, Carlos Barbosa, Veranópolis, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo, Uruguaiana, Nova Santa Rita, Júlio de Castilhos, São Jerônimo, Canoas, Portão, Porto Alegre, Mogi Guaçu (São Paulo), Socorro (São Paulo), Minas Gerais, Brasília, Aracaju (Sergipe) e Boppard (Alemanha).

Implantado em 2020, o Plano de Turismo contempla várias ações visando desenvolver o setor no município, como rotas de caminhada, cicloturismo, balonismo e roteiro "Aromas e Sabores na Cidade das Flores", que conta com a participação de diversos empreendimentos locais. Outro destaque são as edificações públicas realizadas pelo governo municipal, como o Parque Linear, a Praça Santa Clara de Assis e o Parque de Eventos Broenstrup, com o objetivo de fortalecer o turismo no município.

De acordo com o coordenador municipal do Departamento de Economia e Turismo, Marciano Bruch, embora ainda seja recente, o trabalho realizado em Santa Clara do Sul nessa área tem chamado a atenção de turistas e profissionais ligados ao segmento. Foi o caso da turma do Curso Técnico de Guia de Turismo promovido pelo Senac de Lajeado, que em maio escolheu Santa Clara do Sul para realizar a saída de campo e conhecer os empreendimentos locais. Dos 18 alunos que realizaram o curso, 8 são de Santa Clara do Sul, destacando a adesão da comunidade ao projeto.

Segundo o prefeito Paulo Kohlrausch, é um orgulho ver Santa Clara do Sul se fortalecendo cada vez mais na área do turismo.