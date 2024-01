Cicloturismo ganha força no RS; Serra e vales lideram destinos

Em tempos pós-pandêmicos, o cicloturismo tem ganhado mais espaço no cenário gaúcho. O salto foi de 10 roteiros, em 2019, para mais de cem em 2023, de acordo com a Secretaria Estadual de Turismo. A busca por atividades que proporcionem mais contato com a natureza e que podem ser realizadas em pequenos grupos ou mesmo individualmente são os responsáveis pela alta do segmento.

"Existem números de antes e depois da pandemia. Atualmente, o Estado conta com 140 rotas em 20 regiões", contabiliza o coordenador de segmentação o Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur RS), Álvaro Machado. O desafio agora é a qualificação dos roteiros. "Tem que haver um cuidado de sinalização apontando o nível de dificuldade da rota, onde as pessoas podem conseguir ajuda caso seja necessários, ou se tem onde dormir, por exemplo", enumera.

Além da experiência individual, o negócio do cicloturismo movimenta a economia local. Regiões como as do Vale do Taquari e do Paranhana, um dos principais destinos de quem busca pedalar em contato com a natureza e a cultura local, têm novos negócios surgindo em função dos roteiros, como pousadas, bares, locação de imóveise hostels, segundo o coordenador da Setur RS. Municípios como Bento Gonçalves, Igrejinha, São Francisco de Paula e Santa Maria também têm roteiros diversos, com bom planejamento para o cicloturismo, destaca o coordenador.

No verão, os destinos mais buscados pelos visitantes e ciclistas são os que oferecem sombra e água fresca para quem quer fugir do calor dos centros urbanos. Durante o ano, a Serra gaúcha é o destino mais procurado pelos turistas, segundo Mateus Jesus.

Em 2022, a Associação dos Municípios da Rota Romântica - rota turística que abrange municípios do Vale do Sinos e o Planalto da Serra Gaúcha - apresentou um roteiro que contempla 14 cidades para os amantes das viagens em duas rodas. O percurso todo tem 355 km por estradas secundárias e estradas de terra batida, que dão acesso a pequenas comunidades. Mais informações podem ser obtidas no siteturismo.rs.gov.br/turismo/roteiro.