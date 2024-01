Distrito Industrial de Santa Rosa terá R$ 7 mi em investimentos

Obras de pavimentação no Distrito Industrial de Santa Rosa, no Noroeste do RS, realizadas pela prefeitura, são resultado de investimento de cerca de R$ 7 milhões. Nesta segunda-feira (8), o prefeito Ademir Ulrich sancionou o projeto que marca o início dos trabalhos. A via principal, que vai do Caça e Pesca até o Distrito Industrial, recebeu investimentos de mais de R$ 6 milhões e está perto da conclusão. Outro R$ 1 milhão será destinado à pavimento das ruas complementares.

Com a assinatura, têm início as obras de calçamento dos terrenos, permitindo a instalação das indústrias, informa a assessoria de imprensa da prefeitura. Segundo Ulrich, a obra impactará no desenvolvimento do município, com geração de emprego e renda. O projeto contempla a pavimentação com pedras irregulares, incluindo trabalhos de drenagem pluvial, meio-fio de concreto e sinalização. A obra vai acontecer no Distrito Industrial III, no Bairro Industrial.

Além disso, será implantada e executada a rede de abastecimento de água no local. O prazo de execução da pavimentação é de 180 dias corridos, conforme contrato e outros três meses, para implantação e execução da rede de abastecimento. Ao todo serão investidos R$ 1.333.068,44 na obra.

Participaram do ato de assinatura, o Vice-Prefeito Aldemir Ulrich, o Secretário de Planejamento Claúdio Franke, a Diretora de Captação de Recursos, Caliandra Perini, o Diretor de Planejamento Urbano, Luis Fernando Marzari, o Engenheiro Fiscal, Maurício Lenz, e o representante da empresa responsável por executar o serviço.