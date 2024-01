Casa de Cultura de Lajeado recebe exposições artísticas em janeiro

A Prefeitura de Lajeado, no Vale do Taquari, por meio da Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer (Secel), apresenta, no mês de janeiro, três novas exposições culturais com diversas técnicas artísticas na Casa de Cultura de Lajeado. A visitação é gratuita e aberta à comunidade. As exposições ficam disponíveis para visitação até 31 de janeiro.

As exposições são Traços de uma vida, de Amanda Cabral e Larissa Ione, Monóculos Digitais, de Emerson Machado, e Baile do Uriçamento - Hip-Hop em movimento, realizado pelo coletivo de artistas Nem Eu Sei Tudo (Nest). As exposições contemplam desenhos diversos, grafite, rádios e monóculos, segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura.

As visitações ocorrem de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h45, e na sexta-feira, das 8h às 14h. Mais informações podem ser obtidas na Casa de Cultura de Lajeado pelo telefone (51) 3982-1081 ou pelo WhatsApp (51) 99613-5839.