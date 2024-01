Comércio de Santa Cruz do Sul repete desempenho de 2022 no Natal

O Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP) concluiu a análise de vendas relacionadas ao Natal de 2023, fechando o balanço praticamente sem crescimento no percentual de vendas.

Movido pela redução no percentual de inadimplência em dezembro, o varejo contabiliza um resultado semelhante ao do Natal de 2022.

Segundo o presidente do Sindilojas-VRP, Mauro Spode, para os segmentos de vestuário, calçados, bazar e brinquedos, o período foi melhor, informa a assessoria de imprensa da entidade.

"Por outro lado, infelizmente, alguns segmentos não registraram o mesmo desempenho, razão pela qual a gente contabiliza de maneira geral, um Natal semelhante ao que foi em 2022, na retomada das vendas após o Covid-19", avalia o presidente.

Embora não tenha registrado crescimento no comparativo de vendas entre os anos de 2022 e 2023, o resultado ainda é considerado positivo pela entidade, uma vez que o desempenho medido no Natal anterior reflete a retomada da economia no período pós-pandemia.

No comparativo, o mês de dezembro de 2023 registrou um índice de 27,19% de inadimplência em Santa Cruz do Sul, contra 27,97%, no mês de novembro.

As promoções da Black Friday, realizadas na última sexta-feira do mês de novembro, e às vésperas do início das compras de fim de ano, além e o pagamento do abono do décimo-terceiro salário contribuíram, cada um de seu modo, para o resultado do varejo santacruzense.

Mauro Spode revela que em alguns estabelecimentos, nos quais foi viável a adesão à liquidação de novembro, o consumidor aproveitou para antecipar as compras de Natal.

De acordo com a Coordenadora do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) em Santa Cruz do Sul, Gicele Fernandes Arruda, durante todo o ano de 2023, o índice de inadimplência local se manteve abaixo das médias estadual e nacional. Já a realização do Super Feirão Zero Dívidas, realizado em novembro, na própria sede do Sindilojas-VRP, colaborou muito com a recuperação do crédito e, em consequência disto, a elevação do consumo no período.

Com relação ao perfil do consumidor inadimplente, a maior parte é formada por mulheres - que em muitas famílias são as responsáveis pelas compras da casa - porém, com uma pequena alteração na faixa etária. Em dezembro passado, a maior quantidade de consumidoras inadimplentes consertava-se na faixa dos 30 aos 34 anos, na faixa de renda per capita entre meio e um salário-mínimo.