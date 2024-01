Gramado abre chamada para táxi com carros elétricos

A Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana de Gramado abriu uma Chamada Pública para pessoas físicas interessadas na permissão para prestar serviço de transporte individual de passageiros por táxi para veículos enquadrados como Especial ou Adaptado, bem como os veículos de propulsão elétrica.

O objetivo é incentivar o uso de veículos de propulsão elétrica, uma vez que eles emitem cerca de 50% menos gases de efeito estufa do que os carros movidos a gasolina, e também o uso de veículos adaptados, que são necessários para o transporte de pessoas com dificuldade de locomoção, proporcionando mais conforto às pessoas com deficiência.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, serão concedidas cinco permissões para veículos de propulsão elétrica e duas para veículo adaptado e com acessibilidade, além de isenção de outorga e dispensa de processo licitatório para concessão de 10 anos.

Interessados em participar devem realizar a entrega da documentação necessária até o dia 16 de março de 2024 junto ao Protocolo Municipal, na sede da Prefeitura de Gramado, na Av. das Hortênsias, 2029. O edital com todas as informações pode ser acessado no link https://www.gramado.rs.gov.br/licitacoes e buscar pela Chamada Pública n° 03/2023