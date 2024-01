Bagé recebe painel sobre ovinocultura na sexta-feira

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) realizará, na próxima sexta-feira (12) um painel sobre Ovinocultura em Bagé, durante a 16ª Agrovino. Vai ser no Salão Nobre do Pavilhão Central da Associação e Sindicato Rural da cidade a partir das 10h. O encontro trará três palestras e depois será aberto para perguntas.

O primeiro palestrante é o pesquisador do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA), Bruno Dall´Agnol, que vai traçar um painel geral sobre a ovinocultura no mundo, no Brasil e no Rio Grande do Sul, informa a assessoria de imprensa da Seapi. O pesquisador vai abordar também os dados sobre a produção e comércio de lã e carne.

Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com 3 milhões de cabeças, segundo dados do Sistema de Defesa Agropecuária (SDA) de 2022. Já no Brasil, segundo levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2021, são mais de 20 milhões de cabeças, com a Bahia tendo o maior rebanho.

Em seguida, a coordenadora do Programa Estadual de Sanidade Ovina (Proeso), Nathalia Bidone, vai falar sobre "O papel do Serviço Veterinário Oficial na Sanidade Ovina". Uma das questões abordadas será o real papel do Estado na sanidade animal, mostrando algumas ações do programa, linhas e trabalho e as doenças que o Proeso tem trabalhado.

O analista agropecuário e florestal Gabriel Fiori vai destacar uma ferramenta estratégica para ajustes de manejo de ovinos: a avaliação da condição corporal. Segundo o profissional, é é um método que dá um bom indicativo da condição nutricional destes animais, sendo uma ferramenta simples, fácil de ser aplicada e que não implica em custos nem investimentos para os produtores colocarem em prática. Fiori também vai falar sobre quais os momentos dentro do ciclo produtivo da ovelha onde esta avaliação deve ser feita, o que significam e como vão impactar nos índices de produção.

O evento é organizado pela Seapi, e tem o apoio da Associação e Sindicato Rural de Bagé e Associação Bageense de Criadores de Ovinos.