IPTU em cota única de Canoas arrecadou mais de R$ 77 mi em 2024

O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2024 em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, gerou um total de R$ 77,6 milhões de arrecadação ao município. Os proprietários de 63 mil imóveis aproveitaram o desconto de 15% e quitaram o tributo até o dia 2 de janeiro. O número representa 44% do valor lançado para o IPTU no orçamento deste ano, representando um aumento de 6,4% em comparação com 2023. Em 2022, o IPTU gerou R$ 69,6 milhões em cota única e em 2023, totalizou R$ 72,9 milhões.

Os canoenses que ainda não quitaram o imposto têm a oportunidade de parcelar o IPTU em até oito vezes, sem juros e sem descontos. O primeiro vencimento acontece em 10 de fevereiro e o último no dia 10 de setembro. "Os valores arrecadados serão utilizados para custear especialmente ações nas áreas da saúde, educação e assistência social", destacou o secretário municipal da Fazenda, Luís Davi Vicensi Siqueira, de acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura.

Para quem possui o Débito Direto Autorizado (DDA) junto ao banco, o documento está disponível no app ou via internet banking para o pagamento.

Os contribuintes que estão sem o carnê podem emitir o boleto através do site www.canoas.rs.gov.br/iptu2024. Ao acessar o site, basta clicar em Guias IPTU. Em seguida, é necessário selecionar o tipo de imposto desejado, neste caso, IPTU. Após será solicitado o CPF do proprietário do imóvel. Na sequência, o contribuinte terá acesso ao boleto para efetuar o pagamento.